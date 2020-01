Observatorium: 39 doden bij gevechten Syrische Idlib

Het in Groot-Brittannië gevestigde informatiebureau, dat zich baseert op lokale bronnen, zegt dat de milities gelieerd aan het regeringsleger twee dorpen hebben ingenomen. Het noordwestelijke Idlib is de enige regio in Syrië die nog in handen is van jihadistische rebellen. Het regeringsleger is, gesteund door Rusland, al geruime tijd bezig met een offensief om de regio te heroveren.

Vanwege de gevechten zijn sinds 1 december 350.000 mensen gevlucht uit de regio. De Verenigde Naties zeggen dat deze mensen naar omliggende regio's in Syrië zijn gevlucht. De humanitaire situatie wordt steeds slechter in Idlib, volgens de VN.