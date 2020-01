'Nederlandse en Thaise zaak hebben gedeeltelijke overlap'

De strafzaak waarin de Tilburgse coffeeshophouder Johan van Laarhoven in Thailand is veroordeeld, heeft een gedeeltelijke overlap met de strafzaak in Nederland waarin hij de hoofdverdachte is. Volgens zijn advocaat Gerard Spong heeft dat te maken met een deal die eerder tussen de Nederlandse en Thaise autoriteiten is gesloten.

"Het Openbaar Ministerie verzond allerlei rechtshulpverzoeken naar Bangkok maar kreeg niet snel genoeg antwoord. Toen hebben ze een brandbrief gestuurd met het verzoek in Thailand een zaak tegen hem te openen."

In de deal die daarna werd gesloten, kwamen de twee landen volgens Spong overeen dat het Nederlandse OM de witwaszaak zou doen "voor zover die voornamelijk in Europa had plaatsgevonden en het Thaise OM voor zover die in Thailand plaatshad". Van Laarhoven had in het Zuidoost-Aziatische land vastgoed gekocht.