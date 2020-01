Grapperhaus: Van Laarhoven na aankomst naar gevangenis

Voormalig coffeeshopbaas Johan van Laarhoven zal als hij donderdag aankomt in Nederland worden overgebracht naar een gevangenis. Daar zal hij het restant van zijn straf uit Thailand, die wel is omgezet naar het Nederlandse maximum, moeten uitzitten, schrijft minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus aan de Tweede Kamer.

Grapperhaus is de Thaise autoriteiten "bijzonder erkentelijk" voor het overdragen van de Nederlander die sinds 2014 in Thailand vastzat wegens witwassen.

De tientallen jaren cel die hem in Thailand werden opgelegd zijn omgezet naar het Nederlandse maximum, te weten tien jaar en acht maanden. Daar wordt zijn tijd in de Thaise gevangenis van afgetrokken. Hij zat 5,5 jaar vast in Thailand.

Grapperhaus: "Conform de regels rond strafoverdracht wordt de heer Van Laarhoven na aankomst in Nederland naar een gevangenis overgebracht, alwaar hij volgens geldende procedures de mogelijkheid heeft om contact te hebben met familie en/of anderen en bezoek kan krijgen."