'In maart genoeg regen in Australië om branden te blussen'

Bij de branden zijn 29 mensen om het leven gekomen en meer dan 2000 huizen verwoest. Er zijn nog honderd actieve branden in de staten New South Wales, Victoria en South Australia.

Zelfs als de branden worden geblust, is de droogte nog niet voorbij, volgens het weerbureau. Daar zijn nog maanden van bovengemiddelde hoeveelheid neerslag voor nodig.

Donderdag regende het in New South Wales. "Deze regen is niet genoeg om de branden te blussen, maar wel om de branden in bedwang te houden", aldus de regionale brandweer.