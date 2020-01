Veel Nederlanders weten heel weinig over kinderarmoede

In Nederland groeien 315.000 kinderen en jongeren tot 21 jaar op in armoede. Dat aantal ligt hoger dan de meeste Nederlanders denken. 70 procent schat het aantal kinderen dat onder de armoedegrens leeft te laag in of geeft aan geen idee te hebben van de omvang van kinderarmoede.

Dat blijkt uit onderzoek van bureau PanelWizard onder bijna 2200 Nederlanders. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Samen voor alle Kinderen (Sam&). Dat is een samenwerkingsverband van organisaties die steun geven aan kinderen die opgroeien in een gezin met weinig financiële middelen.

Volgens Sam& groeit 1 op de 12 kinderen en jongeren in Nederland op in een gezin dat financieel de eindjes nauwelijks aan elkaar kan knopen. Dat zijn gemiddeld twee kinderen per schoolklas. Vaak kunnen zij niet meedoen aan sport, dansles of schoolactiviteiten omdat er thuis weinig geld is.

Om kinderen die in armoede opgroeien toch te kunnen laten sporten, de verjaardag te vieren of andere activiteiten te ondernemen kunnen ouders en schuldhulpverleners, leraren, artsen en andere betrokkenen via een digitaal loket van Sam& een aanvraag indienen voor hulp. Donderdag begint een campagne om het loket meer onder de aandacht te brengen en het probleem van kinderarmoede beter bespreekbaar te maken. Dat gebeurt onder meer met radiospotjes, posters in abri's en informatie die op scholen wordt verspreidt.