82. Hij schudt zijn hoofd. ‘Waar bent u geweest?’ ‘Ik heb meegeholpen,’ zegt ze, ‘maar als ik geweten had dat je zo snel weer bij zou komen, had ik je niet alleen gelaten.’

‘Wat is er met mijn been?’ vraagt hij.

‘Je had een grote glasscherf in je been,’ zegt ze, ‘hij zat er venijnig diep in, zegt de dokter. Hij heeft het gehecht. Je moet rustig aan doen. Je hebt veel bloed verloren.’

‘En mijn arm?’ ‘Daar zul je wel het meeste last van krijgen, zei de zuster. Je hebt je erg lelijk verbrand. Maar je mag met me mee. Ze hebben alle bedden hier hard nodig voor de zwaargewonden die binnenkomen. Je zult wel een stukje moeten lopen, de liften zijn kapot.’

