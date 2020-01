175. Letitia schoot in de lach. Het geluid kwam uit haar tenen. Wat was het lang geleden dat ze zo hartelijk gelachen had.

‘Laat me dat kleine ding eens goed bekijken. Wat een ingenieuze uitvinding heb je daar om haar in mee te nemen.’ Ze boog zich wat voorover. ‘Pas maar op, misschien leen ik die wel van je. Nancy Jane lijkt tegenwoordig wel van lood als ik haar op mijn heup draag.’

‘We maken er voor jou ook één.’ ‘Dat zou geweldig zijn. Maar niet vanavond. Ik ben zo moe als een hond. Over honden gesproken, waar zit Rothwell?’ ‘Die is met Carson mee om holen uit te graven zoals altijd. Volgens mij heeft hij meer weg van een varken dan van een hond. Hoe is het jullie gelukt om ons in te halen?’

