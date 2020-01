Hoofdredacteur Jan Bonjer weg bij FD, voorgedragen als dijkgraaf

Jan Bonjer vertrekt als hoofdredacteur van Het Financieele Dagblad (FD) en vertrekt uit de journalistiek. Dat maakte de krant woensdag bekend. Bonjer wordt voorgedragen als dijkgraaf van waterschap Hollandse Delta. Hij had acht jaar lang de leiding over het FD.

Eugenie van Wiechen, algemeen directeur van FD Mediagroep, is Bonjer dankbaar voor zijn werk. "Jan heeft leiding gegeven aan de enorme transitie van het FD. Dit heeft er niet alleen toe geleid dat het FD voorop loopt in het medialandschap, maar ook dat de oplage bijna is verdubbeld in een krimpende markt." De krant gaat de komende tijd op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur.

Voordat Bonjer hoofdredacteur werd van het FD leidde hij meerdere krantenredacties. Zo werkte hij bij het Dagblad van het Noorden en het Algemeen Dagblad (AD). Daarvoor was hij directeur van Vogelbescherming Nederland en stond hij aan het hoofd van de communicatieafdeling van Natuurmonumenten.