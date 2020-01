Bitcoin kent goede jaarstart

De koers van de bitcoin kende een goede jaarstart. Sinds begin deze maand is de cryptomunt al bijna 22 procent in waarde gestegen. Het gaat om de grootste stijging in de eerste twee weken van een jaar sinds 2012.

Woensdagavond werd de bitcoin verhandeld voor meer dan 8700 dollar, blijkt uit gegevens van Coinmarketcap dat verschillende beurzen waarop de cryptomunt wordt verhandeld in de gaten houdt. Rond de jaarwisseling was de munt nog minder dan 7200 dollar waard. In het kielzog gingen ook andere crypto's als ether en litecoin in waarde omhoog.

De opleving hangt samen met de komst van nieuwe opties die zijn gekoppeld aan de digitale valuta. Wat ook meespeelt is dat de koers van de bitcoin in de tweede helft van vorig jaar nog flink omlaag ging. Toen sloeg aanvankelijk optimisme over de verwachte komst van de nieuwe cryptomunt Libra van Facebook om in een brede scepsis naar aanleiding van de houding van toezichthouders. Die maken zich zorgen om zaken als privacy, de invloed die cryptomunten zouden hebben op monetair beleid en veranderingen in het financiële landschap.