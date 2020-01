Schade door bitcoinfraude met BN-advertenties is 3 miljoen

In totaal werden ruim driehonderd Nederlanders het slachtoffer van deze digitale fraude. Dat is een sterke stijging in vergelijking met de afgelopen jaren. In 2017 werden er nog maar vier slachtoffers geregistreerd die gezamenlijk 27.000 euro schade hadden geleden.

In de nepadvertenties wordt beloofd dat beleggers met investeringen in bitcoins flink rendement kunnen krijgen. De tekst wordt kracht bijgezet met foto's van bekende Nederlanders zoals John de Mol, Jort Kelder en Humberto Tan.

De Mol spande in mei een rechtszaak aan tegen Facebook en eiste dat het sociale netwerk maatregelen zou nemen tegen deze advertenties. De rechtbank stelde hem in november in het gelijk, maar Facebook besloot in hoger beroep te gaan.