Rossana Kluivert eist dat uitzending Opgelicht?! offline gaat

Rossana Kluivert heeft woensdagmiddag in de rechtbank in Lelystad geëist dat AVROTROS de uitzending van Opgelicht?! waarin aandacht werd besteed aan haar organisatie Dog Rescue Center op Curaçao offline haalt. Ook wil ze dat de omroep uitspraken rectificeert die in de uitzending worden gedaan over de hondenkennel.