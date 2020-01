Kabinet wil missie in Irak voortzetten

Het kabinet wil de missie in Irak voortzetten. Daar trainen enkele tientallen Nederlandse militairen hun Iraakse collega's. Het Iraakse parlement wil af van de buitenlandse militairen. "De Iraakse premier heeft Nederland niet benaderd om weg te gaan", zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) in de Tweede Kamer.

Het vertrek van de buitenlandse troepen zou de stabiliteit van "zo'n cruciaal land" volgens de bewindsman niet ten goede komen. "Onze bereidheid is om in coalitieverband te blijven." De Nederlandse militairen maken onderdeel uit van de internationale coalitie tegen terreurgroep IS.

De spanningen in Irak liepen hoog op door de Amerikaanse droneaanval waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani nabij Bagdad omkwam. De Iraniërs voerden als vergelding raketaanvallen uit op twee Amerikaanse militaire bases in Irak. Een van de aanvallen was gericht tegen een basis bij Erbil waar de meeste Nederlandse militairen verblijven.