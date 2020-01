Poetin draagt belastingschef Misjoestin voor als premier

President Poetin draagt het hoofd van de federale belastingdienst, Michail Misjoestin, voor als nieuwe premier van het land. Dit berichtte de nieuwszender RT kort nadat Poetin bekend had gemaakt dat zijn rechterhand, premier Dmitri Medvedev, een andere topfunctie krijgt. Het parlement stemt naar verwachting donderdag in met Misjoestins aanstelling.

Het ontslag van de regering-Medevdev is woensdag onverwacht gekomen. Poetin had kort tevoren aangekondigd dat er ingrijpende grondwetswijzigingen moeten worden doorgevoerd en dat de bevolking daar in een referendum over moet stemmen.

De 53-jarige Misjoestin heeft een technische en economische achtergrond. Hij is in de politiek relatief onbekend en geldt als een overgangspremier. Hij werd door Poetin zelf aangesteld als hoofd van de belastingdienst om die vooral met technische hulpmiddelen te moderniseren. Hij heeft daar volgens onder meer de Financial Times veel succes bij geboekt.