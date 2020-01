Chipbedrijf ASMI uitblinker op beurs

De Europese beurzen zijn woensdag rond de slotstanden van een dag eerder gesloten. Beleggers leken terughoudend in afwachting van de details van het zogenoemde fase 1-handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China. In Amsterdam was chipbedrijf ASMI een uitblinker na een positief handelsbericht.

De AEX-index aan het Damrak eindigde 0,1 procent hoger op 611,56 punten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 936,47 punten dankzij een koerssprong van ASMI. De beurs in Londen won 0,3 procent en de hoofdindices in Parijs en Frankfurt daalden tot 0,2 procent.

ASMI was de grote winnaar in de MidKap. Het aandeel steeg bijna 9 procent in waarde. Volgens de toeleverancier aan de chipindustrie was de omzet in het slotkwartaal van 2019 hoger dan voorzien en lagen de orders ver boven de eigen verwachting. ASMI wees onder meer op de beter dan verwachte marktomstandigheden in de chipsector. Sectorgenoten ASML en Besi wonnen 0,7 en 4,8 procent.