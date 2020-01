Senaat aan zet in afzettingsproces Trump

De aanklachten worden woensdag nog officieel door een van de aanklagers naar de Senaat gebracht en daar hardop voorgelezen. Daarna is het de beurt aan opperrechter John Roberts van het Hooggerechtshof om naar de Senaat te komen. Hij wordt voorzitter van het proces en legt daartoe eerst een eed af waarin hij verklaart onpartijdig te zullen optreden. Daarna leggen alle senatoren dezelfde eed af.

Als alle officiële plichtplegingen achter de rug zijn, moet er worden overlegd over de vorm van het proces, bijvoorbeeld of er getuigen kunnen worden opgeroepen. Om regels aan te nemen is een simpele meerderheid van 51 senatoren nodig. Democraten willen graag getuigen oproepen. De Republikeinen hebben een meerderheid in de Senaat en zouden hun eigen voorstellen eenvoudig aan kunnen nemen. Bij het laatste afzettingsproces tegen Bill Clinton stemden senatoren unaniem voor de regels, dat lijkt nu niet te gaan gebeuren.

67 senatoren

Als de regels eenmaal vaststaan, wordt de president officieel ingelicht over het proces. Als dat is gebeurd, kunnen de aanklagers en het juridische team van Trump hun openingsverklaringen gaan voorbereiden. Die verklaringen worden waarschijnlijk volgende week gehouden en duren een dag of langer. Ook daarna kan eventueel nog worden besloten om getuigen op te roepen.

Een absolute meerderheid in de Senaat kan vroegtijdig besluiten het proces te verwerpen. Ondanks de Republikeinse meerderheid lijkt daar niet voldoende steun voor te zijn, waardoor er waarschijnlijk over een of beide aanklachten wordt gestemd. Om de president af te zetten moeten 67 senatoren voor een of beide aanklachten stemmen.