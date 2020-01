Europese miljoenen voor overgang naar klimaatneutraal Nederland

De lidstaten moeten zich er nog over buigen. De commissie wil het transitiefonds, met een totale omvang van 7,5 miljard euro, aan de nieuwe Europese meerjarenbegroting toevoegen. Omdat onder meer Nederland geen voorstander is van een hogere begroting, is nog veel onzeker. De onderhandelingen verlopen erg stroef en voor een begrotingsakkoord is unanimiteit vereist.

Het transitiefonds is onderdeel van de 'Green Deal’ die EU-commissaris Frans Timmermans moet gaan uitvoeren. Het kan bijvoorbeeld worden ingezet voor omscholing. Het is de bedoeling dat naast het fonds ook geld uit onder meer bestaande regionale fondsen en private investeringen wordt ingezet zodat EU-breed in totaal ruim 100 miljard euro wordt geïnvesteerd. Volgens de commissie kunnen in Nederland dan investeringen van in totaal 3,2 miljard mogelijk worden gemaakt.