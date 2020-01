Invictus Games over twee jaar in Düsseldorf

De Invictus Games, een sporttoernooi voor militairen die tijdens missies lichamelijk of geestelijk gewond zijn geraakt, worden over twee jaar gehouden in Duitsland. De stad Düsseldorf is dan gastheer van het evenement. De burgemeester van die stad geeft donderdag een presentatie op de Duitse ambassade in Londen.

De Britse prins Harry, die zelf twee keer werd uitgezonden naar Afghanistan, nam in 2014 het voortouw voor het toernooi. Dat is bedoeld om de militairen te helpen bij hun herstel. Ze doen mee aan sporten als rolstoelbasketbal, zitvolleybal, rolstoeltennis, indoorroeien en rolstoelrugby. De Invictus Games worden dit jaar in Den Haag gehouden.

De premier van Noord-Rijnland-Westfalen, waar Düsseldorf ligt, hoopt dat prins Harry bij de Invictus Games betrokken blijft, ondanks zijn besluit om een stap terug te doen uit het koningshuis.

De eerste editie van de Invictus Games was in 2014 in Londen, gevolgd door Orlando (VS, 2016), Toronto (Canada, 2017) en Sydney (Australië, 2018).