Adam Schiff voorgedragen als hoofdaanklager in proces tegen Trump

Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft de Democratische afgevaardigde Adam Schiff voorgedragen als hoofdaanklager in het proces in de Senaat waar president Trump voor machtsmisbruik wordt berecht.

Er worden in totaal zeven hoofdaanklagers of impeachmentmanagers ingeschakeld om twee aanklachten tegen Trump door de Senaat te laten behandelen. Ook Jerrold Nadler neemt een belangrijke positie in. De twee aanklachten worden later op woensdag aan de Senaat gepresenteerd.

