Adviseur Remkes: luchtvaart kan groeien als sector zich inspant

De luchtvaart in Nederland kan best groeien, zegt Johan Remkes, voorzitter van de commissie die het kabinet adviseert over de stikstofproblemen. Er zijn genoeg mogelijkheden om de stikstofuitstoot te verminderen. Zolang dat gebeurt zijn verdere groei van Schiphol en het openen van Lelystad Airport wat Remkes betreft niet van tafel.