Rechtbank: verdachte moord Wiersum voorlopig vast

Giërmo B., verdacht van het medeplegen van de moord op advocaat Derk Wiersum, blijft voorlopig in de cel. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag bepaald, aan het slot van de eerst inleidende zitting in de strafzaak tegen B. Volgens de rechtbank zijn de aanwijzingen tegen de Almeerder sterk genoeg om hem langer vast te houden.