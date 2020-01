Donderdag meer duidelijkheid over failliet Didi

De curator van de failliete kledingwinkelketen Didi krijgt donderdag meer duidelijkheid over de mogelijkheden voor een doorstart. Dan verstrijkt een deadline voor gegadigden om in grote lijnen hun plannen voor een doorstart te presenteren.

Aan zeker acht mogelijke partijen zijn documenten met informatie over de modeketen verstuurd. Op basis daarvan kunnen ze een indicatief bod doen voor een doorstart. De curator beslist dan of er levensvatbare voorstellen tussen zitten waarover verder kan worden gepraat.

Didi werd een week geleden failliet verklaard. De keten leed al enkele jaren verlies, onder andere door felle concurrentie in de winkelstraat en onlineverkoop. Het bestuur van Didi had uitstel van betaling aangevraagd in de hoop een koper te vinden voor de keten, maar de financiële situatie bleek slechter dan gedacht.

