Cao ziekenhuizen definitief na instemming alle vakbonden

De nieuwe cao voor ziekenhuispersoneel is definitief vastgesteld. De leden van zorgbond NU’91 en beroepsorganisatie FBZ hebben met het in december bereikte cao-akkoord ingestemd, liet de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) woensdag weten. Eerder stemde de achterban van FNV en CNV al in met het akkoord.