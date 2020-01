Koper nieuwbouw Amsterdam moet huis zelf gaan bewonen

Kopers van een nieuwbouwhuis in Amsterdam krijgen binnen afzienbare tijd te maken met 'zelfwoonplicht': ze moeten hun huis zelf gaan bewonen. Wethouder Laurens Ivens (SP, wonen) wil zo vastgoedinvesteerders de voet dwars zetten die huizen kopen om ze voor de hoofdprijs door te verhuren. "We moeten zorgen dat woningen worden gekocht om in te wonen en niet om er zoveel mogelijk aan te verdienen", zegt Ivens.