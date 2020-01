Abdullah herhaalt vrees voor nieuw geweld in Midden-Oosten

Meer chaos en oorlog dreigen in het Midden-Oosten, met gevolgen voor de wereldeconomie en heropleving van terrorisme wereldwijd. Die waarschuwing gaf koning Abdullah van Jordanië woensdag af in een toespraak in het Europees Parlement. De vorst sprak maandag ook al over zijn vrees in een interview met France 24.

De oorlog in Syrië is verre van voorbij en Irak kan terugvallen in een nieuw conflict, sprak het staatshoofd woensdag in Straatsburg. Terreurgroep IS kan daar volgens hem opnieuw de kop opsteken.

Wat als in Libië een oorlog uitbreekt en de staat uit elkaar valt; wat als Arabische regeringen jongeren geen baan kunnen bieden?, vroeg de koning zich af. "Dat kunnen we ons niet veroorloven. "Een vreedzamere wereld is onmogelijk zonder vrede in het Midden-Oosten." Hij herhaalde de noodzaak dat Israël en de Palestijnen vrede sluiten.

