ASMI straalt op afwachtende beurs

De meeste Europese beurzen lieten woensdag weinig beweging zien. Beleggers hielden hun kruit droog in afwachting van de details van het fase 1-handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China. Berichten dat Washington eerder opgelegde importtarieven op Chinese goederen niet zal terugdraaien zorgden voor enige terughoudendheid. Op het Damrak was chipbedrijf ASMI een uitblinker na een positief handelsbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 612,01 punten. De MidKap steeg 1,5 procent tot 942,11 punten dankzij een koerssprong van ASMI. De beurs in Londen won 0,2 procent. De hoofdindices in Parijs en Frankfurt daalden 0,1 procent.

ASMI (plus 10 procent) was de grote winnaar in de MidKap. Volgens de toeleverancier aan de chipindustrie was de omzet in het slotkwartaal van 2019 hoger dan voorzien en lagen de orders ver boven de eigen verwachting. ASMI wees onder meer op de beter dan verwachte marktomstandigheden in de chipsector. Sectorgenoten ASML en Besi wonnen 0,9 en 5,2 procent.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .