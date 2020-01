Overvloed aan regen verwacht in Australische bosbrandgebieden

Een aantal buien trok de afgelopen dagen al over de regio en volgens Weeronline is er nog veel meer regen op komst. Het oostelijke deel van het land, waaronder de deelstaten Victoria en New South Wales en de oostelijke helft van de deelstaat Queensland staat zeer nat weer te wachten. In de bergen ten westen van Sydney kan er tot en met zondag tot 200 millimeter regen vallen, mogelijk met overla..

Ook in het meer noordelijke Brisbane is het komende tijd kletsnat. Melbourne kreeg woensdag te maken met stevige buien. De stad heeft nog steeds last van de rook, die woensdag zorgde voor geannuleerde vluchten en voor de tweede dag op rij een vertraagde start van de kwalificatiewedstrijden van de Australian Open.

