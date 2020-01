KLM: perspectief nodig voor investeringen in duurzaamheid

Er moet snel duidelijkheid komen over de opening van Lelystad Airport en de verdere ontwikkeling van Schiphol om zo de luchtvaartmaatschappijen perspectief te bieden. Die stip op de horizon is weer nodig voor de sector om te kunnen blijven investeren in duurzaamheid. Dat meldt luchtvaartmaatschappij KLM in een reactie op het advies van de commissie onder leiding van Johan Remkes. Die stelt dat de luchtvaart in Nederland alleen kan groeien als de stikstofuitstoot door de sector afneemt.