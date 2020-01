'Recordbedrag in Europese start-ups gestoken'

De investeringen in Europese start-ups zijn vorig jaar naar een nieuwe recordhoogte gestegen. Dat komt vooral doordat de omvang van de investeringen toenam, terwijl het aantal deals terugliep. In Nederland sprong een nieuwe financieringsronde van 250 miljoen euro voor onlinesupermarkt Picnic in het oog.

In totaal ging er in Europa 38,7 miljard dollar (34,8 miljard euro) aan durfkapitaal naar start-ups. Dat is bijna 40 procent meer dan in 2018. Deals werden groter doordat investeerders vooral geld staken in start-ups die al een tijdje actief zijn. Vermogensbeheerders die voor rijke families opereren roerden zich actiever, en zij investeerden vooral in ondernemingen die al een doordacht bedrijfs..

Britse start-ups sleepten in weerwil van de brexit grote investeringen in de wacht. Snyk, dat zwakke punten in software opspoort, kreeg een kapitaalinjectie van 1,25 miljard dollar. Fintechbedrijf Hastee haalde 268 miljoen dollar op. Amazon zegde een investering van 575 miljoen dollar in Deliveroo toe, maar deze deal hangt nog af van Brits mededingingsonderzoek.

