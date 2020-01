Oekraïne vraagt Iran om zwarte dozen neergeschoten vliegtuig

Oekraïne heeft Iran gevraagd de zwarte dozen te overhandigen van het vliegtuig dat vorige week woensdag met een of twee raketten uit de lucht werd geschoten. Justitie in Kiev liet dat weten.

Het toestel van Ukraine International Airlines werd kort na vertrek uit Teheran neergehaald, waardoor 176 mensen om het leven kwamen. Iran had eerder al aangegeven dat Oekraïne toegang zou krijgen tot de vluchtrecorders, maar dat is nog niet gebeurd.

Volgens een Oekraïense veiligheidsfunctionaris wordt een belangrijke Iraanse onderzoeker in Kiev verwacht om te bekijken of een Oekraïens laboratorium geschikt is om de dozen te analyseren.

