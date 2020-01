Korpschef Akerboom: voorkomen dat nieuwe Taghi's opgroeien

Korpschef Erik Akerboom wil dat de politie meer preventief dan repressief optreedt. Dat stelt de politiechef naar aanleiding van de nieuwste criminaliteitscijfers. Daaruit blijkt dat aan de jarenlange daling van het aantal misdrijven een einde is gekomen. Vorig jaar werden ruim 800.000 misdrijven geregistreerd, een stijging met 4 procent in vergelijking met 2018. Het grote aandeel jongeren valt daarbij op.

In het AD benadrukt hij het belang van de preventie: "We moeten investeren in jongeren die dreigen af te glijden om te voorkomen dat nieuwe Taghi’s opgroeien in de wijk", zegt Akerboom daarover in het AD.

"De deelname van jongeren aan criminele activiteiten is zorgelijk en gaan we het komende jaar in de gaten houden", stelt Akerboom. "Snel geld verdienen door bijvoorbeeld via online handelsplaatsen spullen aan te bieden en zogenaamd te verkopen, kan een eerste stap zijn op weg naar een criminele loopbaan. Of neem de kinderen die betrokken waren bij de rellen in Duindorp in de aanloop naar de jaa..

