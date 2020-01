Literatuurfestival Winternachten beleeft zilveren jubileum

Thema's zijn onder meer vrijheid en dekolonisatie in literatuur en kunst. "Hoe vrij is onze geest, wat betekent die vrijheid en zijn we werkelijk vrij of gevangen in de kaders van onze cultuur, maatschappij en geschiedenis?", vragen de organisatoren zich af. Het festival geeft ook veel aandacht aan de banden van Nederland met Indonesië, Suriname, de Antillen en Zuid-Afrika.

Het evenement heeft tot en met zondag plaats in diverse theaters, bibliotheken en scholen door heel Den Haag. De opening gaat gepaard met de presentatie van de jubileumbundel De verovering van Jupiter, samengesteld door Toef Jaeger.

