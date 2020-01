Eerste zitting in beladen moordzaak Derk Wiersum

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp houdt de rechtbank woensdag een eerste inleidende zitting tegen de 36-jarige Giërmo B. Hij werd op 1 oktober aangehouden als verdachte van de moord op advocaat Derk Wiersum, die op 18 september bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert werd doodgeschoten.

De moord veroorzaakte een enorme schokgolf. Wiersum (44) was de advocaat van de kroongetuige in het grote liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is. Taghi en een groep medeverdachten worden beschuldigd van een reeks onderwereldmoorden.

Hoewel alom naar Taghi wordt gewezen als de vermoedelijke opdrachtgever van de moord op Wiersum, is hij hier (nog) niet officieel voor aangeklaagd. Taghi (42) werd in december opgepakt in Dubai, waar hij geruime tijd ondergedoken heeft gezeten, en overgedragen aan Nederland.

