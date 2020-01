Raad voor het Regeringsbeleid hamert op betere kwaliteit werk

Werk moet beter. Een goede baan voor iedereen die wil en kan werken is van wezenlijk belang voor de werkende zelf, maar ook voor de hele samenleving.

Dat stelt een onafhankelijke organisatie, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De raad doet een oproep aan bedrijven, instellingen, vakbonden en overheid om voor goed werk te zorgen.

De WRR komt met een reeks aanbevelingen, want als het gaat om goed werk is Nederland Europees gezien geen voorloper. Steeds meer mensen hebben bijvoorbeeld onzeker werk. Bij degenen met een baan in de publieke sector, zoals zorg, onderwijs en politie staat de kwaliteit het meest onder druk. Daarnaast zijn er 1 miljoen mensen die aan de slag willen maar geen werk hebben, aldus de raad.

