Dode na explosie chemische fabriek Spanje

Bij een explosie in een chemische fabriek in het Spaanse Tarragona is een dode gevallen. Ook wordt er nog een persoon vermist en zijn zes mensen gewond geraakt. Bij de explosie zijn mogelijk chemische stoffen vrijgekomen.

De dode is gevallen doordat een gebouw instortte na de ontploffing, melden lokale media. De ontploffing ontstond na een brand in de fabriek. Die brand is ondertussen geblust, zegt een brandweerwoordvoerder. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet bekend.

Op videobeelden is een grote brand te zien bij de fabriek. Mensen uit de omgeving wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden, al zijn er geen giftige stoffen gemeten in de lucht.

