Code geel in westen om zware windstoten

In de westelijke kustprovincies kunnen windstoten voorkomen van ongeveer 75 kilometer per uur, in Noord-Holland en het Waddengebied zelfs tot circa 90 kilometer per uur. In de tweede helft van de nacht verdwijnen de zware windstoten weer.

Volgens het KNMI kunnen het verkeer en mensen die buitenactiviteiten ondernemen, hinder ondervinden van het weer.

