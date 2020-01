Gemor over geld voor musici tijdens Eurovisiesongfestival

Onder musici is gemor ontstaan over de vergoeding aan de leden van een symfonisch orkest, dat speciaal voor optredens tijdens de finale van het Eurovisiesongfestival medio mei in Rotterdam wordt samengesteld. Het orkest, waarvoor jonge, aankomende beroepsmusici kunnen auditeren, krijgt een rol tijdens de pauzes. De leden zullen waarschijnlijk drie keer optreden en maximaal zeven keer moeten repeteren. Ze krijgen daar 1000 euro bruto voor, aldus de woordvoerder van de festivalorganisatie, volgens hem keurig volgens geldende richtlijnen.