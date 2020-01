Gezondheidstoestand gevallen circusartieste is verder verbeterd

De gezondheidstoestand van de circusartieste die ten val kwam in theater Carré is verder verbeterd. Ze heeft weer meer gevoel in haar benen ten opzichte van vorige week, zegt theaterproducent Henk van der Meijden, organisator van het Wereldkerstcircus, na een bericht hierover bij AT5. "Ze moet donderdag nog een operatie ondergaan. Maar het ziet er alweer positiever uit."