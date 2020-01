1000 miljard voor duurzame EU 'pas het begin'

De 1000 miljard euro die de Europese Commissie de komende tien jaar duurzaam wil investeren in de overgang naar een klimaatneutrale EU in 2050 is "pas het begin". Dat zei vicevoorzitter Frans Timmermans in het Europees Parlement in Straatsburg. Volgens Brussel is 1000 miljard niet genoeg om te zorgen dat de EU in 2050 netto geen CO2 meer uitstoot. Jaarlijks is daar volgens Timmermans 260 tot 300 miljard euro voor nodig.