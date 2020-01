Opnieuw arrestaties drugsbende Oss

De politie heeft in Oss en Berghen drie mannen van 24, 53 en 75 jaar oud opgepakt die banden zouden hebben met een criminele familie uit Oss. Martien R. uit Oijen, ook bekend als 'godfather' van Brabant zou de leider van de bende zijn. De 48-jarige R. is al op 13 november opgepakt en wordt door de politie in verband gebracht met een aantal liquidaties.