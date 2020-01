CDA steunt landelijk verbod op knalvuurwerk

De christendemocraat hoopt wel dat er meer maatregelen worden genomen dan alleen een verbod. Anders "verandert er geen klap in die jaarwisseling". Van Dam wil dat raddraaiers harder worden aangepakt in de toekomst. "Die pure hufterigheid, de anarchie in de nacht en de ontreddering van heel veel mensen die denken dat alles kan is het diepere probleem."

Het kabinet kondigde vorige week al aan het toegestane aanbod consumentenvuurwerk flink in te willen perken. In de Tweede Kamer is hier brede steun voor.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .