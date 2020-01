'Werkgevers vinden manieren om nieuwe banenwet te omzeilen'

Werkgevers omzeilen de nieuwe wetgeving die bedoeld is om te zorgen voor meer vaste banen, met allemaal nieuwe constructies. Dat constateert vakbond FNV.

Door de recente invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is de werkloosheidspremie op de schop gegaan. FNV ziet in sommige gevallen dat de WAB zijn doel bereikt en leidt tot het aanbieden van vaste contracten voor werknemers. Helaas blijkt de invoering van de nieuwe wet voor veel werkgevers een uitnodiging tot een zoektocht naar ontduikingsmogelijkheden, merkt FNV-bestuurder Zakaria Bo..

De problematiek van onderbetaling en uitbuiting van werkenden in Nederland is volgens FNV aanzienlijk. Zo ziet de bond nog steeds vormen van schijnuitzendwerk en schijnzelfstandigheid voor werk dat structureel is, en een groot aanbod van onzekere contracten. "De keuze van dit kabinet om niet te controleren en te handhaven op misbruik van zzp-constructies, zal ervoor zorgen dat dit aantal nog ve..

