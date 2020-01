Kleine koersuitslagen op Europese beurzen

De Europese beurzen lieten dinsdag kleine koersuitslagen zien. Beleggers namen weinig risico voorafgaand aan de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse banken Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo, die later op de dag naar buiten komen. Ook wordt gewacht op de ondertekening van het Amerikaans-Chinese handelsakkoord, die voor woensdag op het programma staat.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent hoger op 611,27 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 928,81 punten. Londen en Frankfurt stegen tot 0,4 procent. Parijs bleef vlak.

ABN AMRO was koploper in de AEX met een winst van 1,5 procent. Het besluit van de bank om de spaarrente op nul te zetten en vermogende spaarders te laten betalen is volgens analisten van ING positief. Speciaalchemiebedrijf DSM sloot de rij met een min van 1,1 procent na een adviesverlaging door MainFirst Bank.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .