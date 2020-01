RIVM waarschuwt voor legionella via waterzuivering

Zo'n tachtig waterzuiveringsinstallaties in Nederland geven een verhoogd risico op verspreiding van de bacterie legionella, waardoor mensen ziek kunnen worden, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het gaat om installaties voor de zuivering van industrieel afvalwater en rioolwater.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zouden de betreffende zuiveringsinstallaties maatregelen moeten nemen om verspreiding te voorkomen. Daarbij zouden er beschermingsmaatregelen voor medewerkers nodig zijn.

Legionellabacteriën kunnen onder andere ernstige longontsteking veroorzaken. In 2018 waren er bijna zeshonderd patiënten met longontsteking door legionella in Nederland, twee keer zoveel vergeleken met vijf jaar eerder. "Meestal kan niet achterhaald worden waar de ziekteverwekkers vandaan komen. Maar de afgelopen jaren is een aantal patiënten ziek geworden door het inademen van legionellabacter..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .