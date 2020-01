Transgendernetwerk: gemengde gevoelens coming-out Nikkie

De Belangenorganisatie Transgender Netwerk Nederland (TNN) reageert met "gemengde gevoelens" op het nieuws dat de Nederlandse YouTuber Nikkie Tutorials als transgender uit de kast is gekomen. "Ik vind dat Nikkie op een heel krachtige en eigen manier het nieuws heeft gedeeld", zegt voorzitter Brand Berghouwer. "Maar het is heel kwalijk dat zij hiermee is gechanteerd."

De onthulling van visagiste en YouTube-ster Nikkie Tutorials leidde tot een stortvloed aan reacties en steunbetuigingen. Maandagavond liet ze in een videoboodschap weten dat ze als jongen is geboren. In de video zegt Nikkie dat ze gechanteerd en afgeperst werd. "Ik heb mijn video gisteren geüpload", zegt Nikkie, van wie de echte naam Nikkie de Jager is, op Instagram Stories. "De enorme hoeveelh..

Berghouwer, zelf transgender, vindt het ieders recht om zelf te bepalen hoe en of men uit de kast wil komen. "Je bent het aan niemand verplicht en je moet het op je eigen voorwaarden kunnen doen."

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .