'Forensische zorg kan zo alleen nog met verlies’

Instellingen die mensen met een psychische stoornis of beperking behandelen die misdaden hebben gepleegd, zeggen die zorg door tariefverlagingen alleen nog met verlies te kunnen leveren. De ondergrens is bereikt in de bedragen die de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wil betalen, betogen advocaten dinsdag voor de rechter namens acht zorgaanbieders.