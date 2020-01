Grootste vermogensbeheerder ter wereld maakt klimaatdraai

De grootste vermogensbeheerder ter wereld, BlackRock, heeft klimaattransitie centraal gesteld in zijn beleggingsstrategie. De beleggingsreus zal voortaan vervuilende bedrijven als steenkoolproducenten afstoten en mijden in toekomstige investeringen. Ook zet BlackRock ondernemingen onder druk om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen, meldde topman Larry Fink in een jaarlijkse brief aan directeuren van grote bedrijven.