Onderzoek naar fraude met inzamelingsactie flatbrand

De politie onderzoekt of een inwoner van Boxmeer een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de flatbrand in Arnhem heeft misbruikt om er zelf beter van te worden. De man zou de tekst van de officiële actie op zijn pagina's op sociale media hebben geplaatst, maar daar zijn eigen bankrekeningnummer aan hebben toegevoegd.

Bij de flatbrand in de ochtend van nieuwjaarsdag kwamen een vader en zijn 4-jarige zoontje om het leven. De moeder en haar dochter van 8 jaar raakten zwaargewond. Enkele dagen na het drama begonnen vrienden van het getroffen gezin een inzamelingsactie op internet, omdat de moeder en haar dochter financiële hulp nodig hebben. Via doneeractie.nl is ondertussen bijna 14.000 euro geschonken.

Op doneeractie.nl verzekeren de initiatiefnemers dinsdagmorgen dat hun actie de officiële inzameling is, waarvan de familie op de hoogte is. De man uit Boxmeer heeft zijn oproep op internet verwijderd, nadat de krant De Gelderlander hem daar vragen over stelde. Of hij geld heeft opgehaald kan de politie nog niet zeggen.

