Amsterdam zet schuld jongeren om in lening

Amsterdamse jongeren kunnen binnenkort hun schulden laten overnemen door de gemeente. Die zet de schuld om in een lening, die de jongeren naar draagkracht afbetalen. De hoofdstad wil hiermee zorgen dat zij sneller van hun geldproblemen afkomen en aan hun toekomst kunnen werken. Ook kan een bedrag tot 750 euro worden kwijtgescholden als het ze lukt een baan of opleiding te vinden.

In Amsterdam heeft 34 procent van inwoners tussen de 18 en 34 jaar schulden, tonen cijfers van de gemeente aan. De bedragen lopen uiteen van een maand te laat een telefoonrekening betalen tot tienduizenden euro's.

Volgens verantwoordelijk wethouder Marjolein Moorman zorgen schulden voor veel stress. Veel van deze jongeren komen door pech of onwetendheid in een situatie waar ze zonder hulp niet meer uitkomen, zegt de wethouder. "Daarom gaan we ze nu helpen zodat ze een nieuwe start kunnen maken."

