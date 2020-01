Nijpels nieuwe voorzitter raad van toezicht Stichting AAP

Ed Nijpels is de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Stichting AAP, die sinds 1972 apen en andere uitheemse zoogdieren in nood opvangt. Als voorzitter van de raad van toezicht volgt de oud-minister en VVD'er Monique de Vries op. Zij blijft actief bij de stichting als vicevoorzitter.

"We willen de wereld voor dieren veranderen en dan hebben we sterke mensen nodig. Met Ed als voorzitter hoop ik dat we zowel landelijk als internationaal stappen vooruit kunnen zetten", zegt directeur David van Gennep van Stichting AAP.

Nijpels noemt Stichting AAP "een sympathieke organisatie die mooi werk doet voor dieren in nood".

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .