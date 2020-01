Visa telt miljarden neer voor fintechbedrijf

Visa betaalt 5,3 miljard dollar (4,75 miljard euro) voor het in 2013 opgerichte Plaid. Dat is het dubbele van de waarde die de start-up bij een investeringsronde in 2018 kreeg toegedicht. De overname is naar verwachting binnen drie tot zes maanden afgerond

Plaid verzorgt onder andere de koppeling tussen bankrekeningen en de apps Transferwise, voor onderlinge geldzendingen, en Venmo, een betaal-app van PayPal. In totaal zijn 200 miljoen accounts van apps gekoppeld aan Plaid, dat samenwerkt met 11.000 financiële instituties.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .